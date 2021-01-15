Пятница, 15 Января 2021 14:29

АрмИнфо. В Азербайджане стали выпускать марки, на которых изображено, как мужчина в спецодежде <дезинфицирует> Арцах от армян. Об этом заявил обмудсмен Армении Арман Татоян.

Омбудсмен, в частности, отметил, что тем самым в Азербайджане на государственном уровне продолжается открытая пропаганда истребления, геноцида армян в Арцахе. В данном случае это делает Министерство транспорта, связи и высоких технологий, которая и выпустила в обращение эту рассистскую марку.

Как отметил Татоян, основные причины армяноненавистнической госполитики Азербайджана подтверждаются данными, отображенными в совместном докладе правозащитников Армении и Арцаха. Отчет также доказывает, что антиармянские настроения в Азербайджане находятся в состоянии замкнутой цепочки, порождаются азербайджанскими властями, включая высшие органы власти, затем широко используются и поощряются другими культурными, спортивными и общественными организациями и деятелями. Мишенью пропаганды часто становятся дети.

<Все это необходимо учитывать при демаркации границ Армении, чтобы гарантировать право армян на жизнь, физическую и психологическую неприкосновенность>, сказал он.