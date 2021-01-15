Пятница, 15 Января 2021 14:24

АрмИнфо. Правительство Армении предлагает внести дополнения и изменения в закон <Об оружии>, и выдавать оружие представителям КГД. Об этом в ходе заседания комиссии по обороне и безопасности заявил заместитель председателя Комитета государственных доходов Аршак Гаспарян.

Гаспарян заметил, что сотрудники КГД, в числе ряда других обязанностей, также занимаются борьбой с контрабандой. По его словам, чтобы сделать данную работу наиболее эффективной, представителям КГД необходимо выдать служебное оружие. <Согласно действующему закону <Об оружии> установлен список учреждений, представители которых имеют право носить служебное оружие, однако, КГД не входит в их число. Мы предлагаем включить сотрудников КГД в данный список. Чтобы научиться правильно обращаться с оружием сотрудники КГД проходят курсы в Полицейской академии>,- заявил Гаспарян.