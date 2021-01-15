Пятница, 15 Января 2021 14:21

АрмИнфо. 21 января состоится традиционная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с послами стран СНГ, которые аккредитованы в Москве. Об этом 15 января на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в рамках встречи планируется обсудить итоги совместной работы в рамках интеграционного объединения на постсоветском пространстве в 2020 году. Участники встречи обсудят и дальнейшие шаги по наращиванию многопланового сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам.