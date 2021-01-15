Пятница, 15 Января 2021 14:16

АрмИнфо. Следственная парламентская комиссия по коронавирусу скоро приступит к работе. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от фракции "Просвещенная Армения" Аркадий Хачатрян.

Он напомнил, что еще в 2020 году парламентские фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" инициировали создание в Национальном Собрании следственной комиссии для изучения степени эффективности борьбы правительства с эпидемией COVID-19. Хачатрян, являющейся председателем следственной комиссии, в частности, заметил, что недавно спикер НС утвердил состав комиссии, и в ближайшее время она приступит к работе. В состав следственной комиссии вошли Аркадий Хачатрян (председатель), Эрикназ Тигранян, Ален Симонян, Сурен Григорян, Цовинар Варданян, Айк Конджорян, Грачья Акопян, Артак Манукян, Арусяк Джулакян, Ани Самсонян, Наира Зограбян, Микаел Мелкумян.

"Принимая во внимание общественный интерес к вопросам, входящим в компетенцию Комиссии и актуальность данной темы, выражаю надежду, что комиссия сможет представить общественности объективную и полную картину эффективности борьбы правительства с эпидемией. Надеюсь, мы сможем выявить все положительные и отрицательные стороны борьбы, а также дадим ответы на все волнующую общественность вопросы. Сроки проведения первого заседания комиссии будут сообщены в ближайшие дни", - написал депутат.