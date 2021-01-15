Пятница, 15 Января 2021 13:19

АрмИнфо. На территории Армении с 15-16, и с 18 по 19 января в большинстве регионов ожидаются дожди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Согласно источнику, 17 января ожидается погода без осадков. Южный ветер с порывами достигнет до 5-8 м/с, в отдельных частях ожидается усилие ветра до 18-20 м/с. Температура воздуха с 15 января поднимется на 3-5 градусов.

В Ереване 15, и с 18 по 19 января ожидается погода без осадков. С 16-17 января ожидается ясная погода. Температура воздуха днем составит +7 градусов.