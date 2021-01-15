Пятница, 15 Января 2021 13:16

АрмИнфо. Окончание карабахского конфликта принесет мир и стабильность в регионе. Как передает иранское агентство Mehr, об этом в ходе встречи с послом Азербайджана Бунядом Гусейновым в Тегеране заявил специальный помощник спикера иранского парламента Хосейн Амир-Абдоллахян.

По его словам, иранские фирмы обладают большим инженерным потенциалом в строительном секторе и могут помочь Баку в восстановлении Карабаха. Небольшое расстояние между Ираном и азербайджанскими районами дает в этом плане иранским фирмам преимущество.

Он также сказал, что "присутствие сионистского режима на азербайджанской земле таит в себе угрозу миру и безопасности региона".

Гусейнов, со своей стороны, говорится в сообщении, "высоко оценил позицию лидера исламской революции аятоллы Хаменеи и других иранских официальных лиц относительно территориальной целостности его страны, указав на необходимость укрепления двусторонних связей в различных областях". По его словам, соседи, такие как Иран, являются приоритетом Баку для расширения экономических связей, надеясь, что уровень торговли между двумя странами увеличится с учетом документов, подписанных двумя странами.