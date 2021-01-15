Пятница, 15 Января 2021 13:03

АрмИнфо. Грузинский национальный перевозчик компания Georgian Airways рассчитывает, что рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван, которые с начала января осуществляет ее партнер авиакомпания "Армения", в ближайшее время будут выполняться на регулярной основе. Об этом сообщили ТАСС в Georgian Airways.

"Наша партнерская компания "Армения" уже выполняет рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван. Это чартерные рейсы. Рейсы осуществляются в связи с новогодними праздниками. Мы надеемся, что самолеты будут летать и после праздников, но уже на регулярной основе", - сказала сотрудница авиакомпании.

В авиакомпании добавили, что чартерные рейсы выполняются с конца декабря - начала января.

Авиакомпания "Армения" осуществляла регулярные полеты в Москву через Ереван с 2019 года, после того, как РФ временно приостановила авиасообщение с Грузией. Полеты длились до марта 2020 года, когда из-за пандемии нового коронавируса власти Грузии ввели запрет на регулярное авиасообщение с внешним миром. Запрет до настоящего времени не был отменен, однако некоторым авиакомпаниям было разрешено возобновить полеты. На данный момент из Грузии самолеты на регулярной основе летают в Берлин, Мюнхен, Париж, Ригу, Амстердам, Афины, Варшаву, Вену, Вильнюс, Дортмунд, Доху, Катовице и Милан.