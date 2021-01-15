Пятница, 15 Января 2021 10:16

АрмИнфо.Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что по положению на утро 15 января в Армении есть закрытые автодороги.

В частности, как отмечает источник, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты. Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

По данным, полученным данным из департамента по ЧС МВД Грузии и Центра управления кризисными ситуациями МЧС РФ по Северной Осетии, автодорога Степанцминда- Ларс закрыта для всех видов транспортных

средств, так как есть угроза схода лавины. Со стороны России на дороге скопилось 100 грузовиков.

Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.