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 Четверг, 14 Января 2021 20:58
Алина Оганесян

Работы по реконструкции КПП «Верхний Ларс» начнутся в феврале этого года  

Работы по реконструкции КПП «Верхний Ларс» начнутся в феврале этого года  

АрмИнфо.В  феврале этого года начнутся работы по реконструкции контрольно-пропускного пункта (КПП) «Верхний Ларс», которые планируется завершить в августе 2022г. Об этом сообщает iRYSTON TV.

 

На строительно-монтажные работы из федерального бюджета выделят порядка 2 млрд. рублей, что будет направлено на увеличение количества полос движения для грузовых машин - с 4 до 13, а для легкового и пассажирского транспорта - с 10 до 26. Вместе с тем проект предусматривает увеличения числа накопительных стоянок для грузового автотранспорта и пропускной способности КПП. По словам специалистов, реконструкция на работу пропускного пункта не повлияет.

 

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров отметил, что в рамках проекта по реконструкции КПП будут использованы приграничные возможности. В частности, на территории площадью 30 га, предоставленной Владикавказом, между населенными пунктами Редант и Чми будет реализован проект по организации придорожного сервиса и торговли с привлечением частного сектора соседних стран. «Это позволит нам наконец-то ощутить пользу от Военно-грузинской дороги», - подчеркнул он.


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