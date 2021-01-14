Четверг, 14 Января 2021 20:36

АрмИнфо.Сегодня, 14 января 2021 года, при участии Президентов Туркменистана и Исламской Республики Афганистан состоялась церемония ввода в строй железнодорожной ветки Акина-Андхой, международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по направлениям Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан), а также линии электропередачи от туркменского города Керки до афганского Шибергана.

Объявив церемонию открытой, ведущие мероприятия попросили Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани выступить с речью в честь торжеств. Для этого был организован телемост.

Сначала к участникам обратился Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Его выступление заслушали участники мероприятия, находящиеся во дворце «Рухыет» Лебапского велаята. Участники церемонии, находящиеся в Афганистане, а также в Марыйском велаяте Туркменистана, наблюдали за церемонией в режиме телемоста.

В своей речи Президент Туркменистана сказал, что «все три проекта, которые мы осуществили в сжатые сроки, объединены общим смыслом и общей целью – дать мощный импульс и обеспечить долгосрочное развитие наших стран, процветание и благополучие туркменского и афганского народов, содействовать широкому международному сотрудничеству, взаимопониманию, политической и социальной стабильности». Он также отметил, что реализация данных проектов является результатом многолетнего тесного и конструктивного туркмено-афганского сотрудничества.

Затем к участникам церемонии обратился Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, наблюдавший за церемонией в Президентском дворце города Кабул. Тепло приветствовав собравшихся, он отметил, что для Афганистана и его народа данные мероприятия имеют особый смысл. Рассказав об истоках данных проектов, глава Афганистана выделил их значимость не только с точки зрения социально-экономического восстановления страны, но и укрепления региональной экономической интеграции. Глава Афганистана выразил признательность руководству Туркменистана за братскую поддержку и заботу о ближнем соседе. Он отметил, что Туркменистан объединяет не только страны региона, но и всего мира. Участники мероприятия заслушали выступление Президента Ашрафа Гани в режиме телемоста.

Затем выступили руководители структур железнодорожного транспорта, энергетики и связи Туркменистана и Афганистана. Рассказав собравшимся о грандиозной работе, проделанной со стороны Туркменистана и Афганистана для реализации нынешних инфраструктур, они доложили о готовности запуска железнодорожной ветки Акина-Андхой, международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по направлениям Ымамназар – Акина и Серхетабат – Тургунди, а также линии электропередачи от туркменского города Керки до афганского города Шиберган.

По завершении данных выступлений, ведущие церемонии попросили Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани дать благословение на ввод в эксплуатацию данных объектов.

Так, в режиме телемоста участники церемонии увидели как со станции Акина в сторону города Андхой в торжественной обстановке отправился железнодорожный состав, состоящий из 20-и груженых вагонов.

Помимо этого, с помощью специального устройства была введена в эксплуатацию линия электропередачи по направлению Керки-Шиберган. Участники мероприятия стали свидетелями подачи электроэнергии, наблюдая за технологической имитационной моделью подачи электричества по данной линии, которая была выведена на экран.

Также участники церемонии просмотрели видео-презентацию запуска международной оптико-волоконной системы связи и транзитных потоков по направлениям Ымамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

По завершении церемонии, была выражена благодарность Президентам Туркменистана и Исламской Республики Афганистан за участие в мероприятии.