Четверг, 14 Января 2021 20:07

АрмИнфо.Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Армении Александром Конюком.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Вместе с тем Арутюнян и Конюк коснулись армяно-белорусского сотрудничества в оборонной сфере, а также мероприятий, планируемых в рамках многосторонних форматов.

Министр обороны Армении выразил уверенность в том, что активная и эффективная работа новоназначенного Посла придаст новое качество

армяно-белорусским межгосударственным отношениям и еще более укрепит политический диалог.