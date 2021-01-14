Четверг, 14 Января 2021 18:39

АрмИнфо. Армяно-казахские отношения имеют хорошие предпосылки для развития экономического сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Армении Тимуром Уразаевым, который завершает свою дипмиссию в РА.

В этой связи премьер придал важность активной деятельности межправительственной комиссии и расширения связей между частными секторами Армении и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи Пашинян выразил благодарность господину Уразаеву за осуществленную эффективную деятельность, направленную на развите армяно-казахских отношений. Вместе с тем, глава армянского правительства отметил важность последовательного развития двухсторонних отношений и тесного взаимодействия в многосторонних форматах, в частности в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

В свою очередь Посол Уразаев выразил благодарность премьер-министру и правительству Армении за тесное сотрудничество, заверив, что в дальнейшей своей деятельности намерен содействовать и прикладывать усилия для развития армяно- казахских дружественных отношений.

Посол отметил, что за прошедшие 5 лет двусторонние связи

продолжительно расширялись по всем направлениям. В частности, он

отметил, что невзирая на пандемию коронавируса, по итогам 2020 года

товрооборот между Арменией и Казахстаном возрос на 50%, что является

хорошей предпосылкой для сохранения и развития темпов роста.

Сообщается, что в ходе встречи собеседники коснулись перспектив экономического сотрудничества, приоритетов председательства Казахстана в ЕАЭС, а также других вопросов регионального значения.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в январе-ноябре 2020 года возрос на 87,5%, составив $14.3 млн. При этом экпорт увеличился на 11,1% до $5.6 млн., при росте импорта в 3.3 раза до $8.7 млн.-