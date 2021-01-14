Четверг, 14 Января 2021 18:15

АрмИнфо.Статус Арцаха был и остается важнейшим принципом для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

Министр также прокомментировал вчерашнее интервью сопреседателя Минской группы ОБСЕ от России Игоря Попова. Отметим, что Попов прокомментировал статью премьер- министра Армении Никола Пашиняна, касающуюся 44 дневной войны в Арцахе. В своей статье, Никол Пашинян, в частности отмечал, что предложения России, по урегулированию конфликта, не затрагивали статуса Арцаха, и по факту предполагалась лишь сдача Азербайджану семи районов.

Попов, в свою очередь заявил, что Россия не предлагала Армении вернуть семь районов "за просто так", то есть, без уточнения статуса Арцаха.

<Я ознакомился с интервью сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Игоря Попова. Должен отметить, что Армения в свое время дала согласие на реализацию казанского документа. Даже после того, как Азербайджан отказался подписывать документ, переговоры продолжались. В этом договоре были четко прописаны основные принципы решения конфликта, в том числе и статус Арцаха>, - заметил Айвазян. Глава МИД отметил, что трехстороннее заявление от 9 ноября не является документом по урегулированию конфликта.

<Это документ о прекращении огня, прекращении войны, который включает в себя некоторые основные принципы, но конфликт не может быть урегулирован, поскольку не все основные принципы были реализованы, в частности, вопрос о самоопределении народа Арцаха и статусе НКР>, - заключил Айвазян.

Также Айвазян коснулся вопроса возвращения на Родину армянских пленных и военнопленных. По словам министра, Пашинян в Москве уже коснулся данного вопроса. Глава МИД Армении подчеркнул, что полномочные структуры страны на самом высоком уровне занимаются этим вопросом.