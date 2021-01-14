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|Депутат: Вопрос военнопленных и заложников является для Армении важнейшей проблемой
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|В торжественной обстановке введена в строй линия электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан)
|Авиакомпания "Россия" открывает рейсы из Петербурга в Ереван с 15 января
|Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ: Всеобъемлющее урегулирование в Карабахе необходимо для построения прочного мира и процветания
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|В результате поисковых работ обнаружено тело местной жительницы
|Военный прокурор Армении встретился с сотрудниками прокуратуры России, находящимися в Арцахе
|В Карабахе от коронавируса скончались свыше 30 человек
|Католикос: К церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО
|Вазген Манукян: Если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась
|Нарушивший молчания уволенный экс-глава СНБ Армении Аргишти Кярамян обвинил Ванецяна в побеге из Шуши
|Из-за опасности схода лавин КПП Ларс закрыт для всех видов траснпорта
|Введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Акина-Андхой»
|В Армении изменится порядок прохождения медицинско-социальной экспертизы для военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранения в ходе боевых действий
|Специальная предквалификационная программа для перемещенных лиц Арцаха, получивших ранения и инвалидов войны
|В Армении будет внедрен новый институт досудебного рассмотрения судебных дел
|За минувшие сутки в Армении выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом
|На военной базе ЮВО в Гюмри началась вакцинация препаратом "Спутник V" от коронавируса
|МЧС РФ: более 300 объектов восстановлено в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр РА: Для преодоления нынешней кризисной ситуации в Армении необходимо приложить особые усилия
|Омбудсмен: В азербайджанском сегменте соцсетей появилась масса призывов к убийству и пыткам в отношении армянских детей
|МИД: Армения намерена открыть свои сухопутные и воздушные границы для иностранцев
|Ара Айвазян: Азербайджан отказывается выполнять взятые на себя обязательства по вопросу возвращения пленных
|Игорь Попов Николу Пашиняну: Россия не предлагала Армении вернуть семь районов "за просто так"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Арарат Мирзоян: Погромы армян в Баку, Кировобаде и Сумгаите стали частью антиармянской политики в Азербайджане
|Армия обороны Арцаха: Азербайджан нарушил режим прекращения огня
|ПА считает, что премьер-министр Армении превысил свои должностные полномочия, подписав трёхстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года
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|Нубар Афеян: Чтобы мы не делали, наступил момент, когда мы все несем ответственность за будущее Армении
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|МИД Армении: 31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане
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|За минувшие сутки в Армении выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом
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АрмИнфо.Сегодня вопрос военнопленных и заложников является для Армении важнейшей проблемой.
Об этом 14 января журналистам заявил депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.
По его словам, вызывает сожаление тот факт, что на недавней трехсторонней встрече в Москве премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удалось решить эту проблему. Это является очередным проявлением неспособности главы армянского правительства решать стоящие перед страной важнейшие задачи. Проблема военнопленных, заложников и без вести пропавших очевидным образом демонстрирует реальные намерения Азербайджана и Турции в отношении Армении на краткосрочную и среднесрочную перспективу. И в этом контексте разговоры о каких-то дорогах, коридорах или добрососедских отношениях являются не чем иным, как политическим безумием. Фракция "Процветающая Армения" работала и продолжит работать в этом направлении, используя для этого все возможные площадки и механизмы.
Все проблемы Армении, как заметил Арман Абовян, являются "результатом" той политики, которую осуществляет Никол Пашинян.
|Ара Айвазян: Соглашение от 9 ноября не является документом по урегулированию арцахского конфликта
|Продукты азербайджанского происхождения в Армению не ввозились
|Депутат: Вопрос военнопленных и заложников является для Армении важнейшей проблемой
|Минобразования Армении объявляет о старте подачи заявок по стипендиальной программе им. Лейна Киркланда
|Ара Айвазян: В приоритетах армянской стороны деоккупация территорий Арцаха
|Армянским учащимся будут бесплатно доступны разделы физики и органической химии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 3-ий и 4-ый кварталы 2020 года
|В торжественной обстановке введена в строй линия электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан)
|Авиакомпания "Россия" открывает рейсы из Петербурга в Ереван с 15 января
|Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ: Всеобъемлющее урегулирование в Карабахе необходимо для построения прочного мира и процветания
|<Просвещенная Армения> пока не определилась с позицией по поводу кандидатуры Гагика Джангиряна на пост члена ВСС
|В результате поисковых работ обнаружено тело местной жительницы
|Военный прокурор Армении встретился с сотрудниками прокуратуры России, находящимися в Арцахе
|В Карабахе от коронавируса скончались свыше 30 человек
|Католикос: К церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО
|Вазген Манукян: Если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась
|Нарушивший молчания уволенный экс-глава СНБ Армении Аргишти Кярамян обвинил Ванецяна в побеге из Шуши
|Из-за опасности схода лавин КПП Ларс закрыт для всех видов траснпорта
|Введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Акина-Андхой»
|В Армении изменится порядок прохождения медицинско-социальной экспертизы для военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранения в ходе боевых действий
|Специальная предквалификационная программа для перемещенных лиц Арцаха, получивших ранения и инвалидов войны
|В Армении будет внедрен новый институт досудебного рассмотрения судебных дел
|За минувшие сутки в Армении выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом
|На военной базе ЮВО в Гюмри началась вакцинация препаратом "Спутник V" от коронавируса
|МЧС РФ: более 300 объектов восстановлено в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр РА: Для преодоления нынешней кризисной ситуации в Армении необходимо приложить особые усилия
|Омбудсмен: В азербайджанском сегменте соцсетей появилась масса призывов к убийству и пыткам в отношении армянских детей
|МИД: Армения намерена открыть свои сухопутные и воздушные границы для иностранцев
|Ара Айвазян: Азербайджан отказывается выполнять взятые на себя обязательства по вопросу возвращения пленных
|Игорь Попов Николу Пашиняну: Россия не предлагала Армении вернуть семь районов "за просто так"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Арарат Мирзоян: Погромы армян в Баку, Кировобаде и Сумгаите стали частью антиармянской политики в Азербайджане
|Армия обороны Арцаха: Азербайджан нарушил режим прекращения огня
|ПА считает, что премьер-министр Армении превысил свои должностные полномочия, подписав трёхстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года
|Очередная крупная компания остановила поставки комплектующих для производства турецких беспилотников Bayraktar
|Лилит Макунц: Правительство Армении делает все возможное для скорейшего возвращения военнопленных на Родину
|Гагик Джангирян может стать членом ВСС
|Правительство Армении предлагает создать Антикоррупционный суд и Апелляционный антикоррупционный суд
|Нубар Афеян: Чтобы мы не делали, наступил момент, когда мы все несем ответственность за будущее Армении
|СК НКР: В Арцахе на мине подорвался житель Мартакерта
|Премьер-министр РА: Сюникская область является опорой армянской государственности
|В РАУ создан Центр справедливости и правосудия Арцаха
|Артак Бегларян: 64 армянских военнослужащих заключены в тюрьму в Азербайджане после установления режима прекращения огня
|МИД Армении: 31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане
|В одной из воинских частей Армии обороны Карабаха скончался военнослужащий
|За минувшие сутки в Армении выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом
|Обнаружены тела еще 7 армянских военнослужащих
|Эдмон Марукян: Весь цивилизованный мир должен присоединиться к усилиям Армении и России по возвращению военнопленных
|Вазген Манукян: Итоги трехсторонней встречи в Москве - очередное поражение Армении
|КПП "Ларс" закрыт из-за риска схода снежных лавин
|Александр Искандарян: Карабахская проблема никуда не делась
|И.Краснов: Дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе
|Мгер Григорян с армянской стороны возглавит рабочую группу по разблокированию коммуникаций в регионе
|Представлен график чартерных рейсов из Москвы в Ереван
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал компанию «Тойота Ереван»
|Председатель КНР пожелал президенту Армении скорейшего выздоровления
|Задержан гражданин, протаранивший ворота КПП административного комплекса Министерства обороны Армении
|Народному артисту Рубену Матевосяну - 80
|Генеральный прокурор Армении с рабочим визитом посетил Москву
|Читать больше
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