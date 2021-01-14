Четверг, 14 Января 2021 18:07

АрмИнфо.Сегодня вопрос военнопленных и заложников является для Армении важнейшей проблемой.

Об этом 14 января журналистам заявил депутат от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.

По его словам, вызывает сожаление тот факт, что на недавней трехсторонней встрече в Москве премьер-министру Армении Николу Пашиняну не удалось решить эту проблему. Это является очередным проявлением неспособности главы армянского правительства решать стоящие перед страной важнейшие задачи. Проблема военнопленных, заложников и без вести пропавших очевидным образом демонстрирует реальные намерения Азербайджана и Турции в отношении Армении на краткосрочную и среднесрочную перспективу. И в этом контексте разговоры о каких-то дорогах, коридорах или добрососедских отношениях являются не чем иным, как политическим безумием. Фракция "Процветающая Армения" работала и продолжит работать в этом направлении, используя для этого все возможные площадки и механизмы.

Все проблемы Армении, как заметил Арман Абовян, являются "результатом" той политики, которую осуществляет Никол Пашинян.