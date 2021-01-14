Четверг, 14 Января 2021 18:06

АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявляет о старте подачи заявок по стипендиальной программе им. Лейна Киркланда на 2021-2022гг.

Программа предусматривает 2 семестра обучения аспирантов в одном из 5 польских академических центров (Варшава, Краков, Вроцлав, Познань, Люблин), как минимум, 2-х недельную профессиональную стажировку в государственных, частных и некоммерческих организациях, а также обширное предложение тренингов и мастер-классов по следующим специальностям: экономика и менеджмент; управление в бизнесе, НКО, культуре, образовании, охране здоровья; государственная администрация (органы государственной власти и самоуправления); право; общественные науки (социальная психология, социология); политология и международные отношения; защита окружающей среды и климата; проблемы безопасности и кибербезопастности; антикризисное управление; политика развития и гуманитарная помощь.

Возраст кандидата не должен превышать 40 лет, обязательными условиями участия в стипендиальной программе является также наличие высшего образования, опыт профессиональной деятельности (минимум 2 года); минимум 2-х летний перерыв с момента пребывания на предыдущей заграничной стипендии, которая длилась более 6 месяцев. Окончательный срок подачи заявок установлен на 1 марта 2021 год.

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.kirkland.edu.pl.

Отметим, что основателем и спонсором программы является Польско­американский фонд свободы. Программа также реализуется при финансовой поддержке польского Национального Агентства Академического Обмена (NAWA). Стипендия адресована молодым лидерам и специалистам с высшим образованием, заинтересованным в развитии демократии, рыночной экономики и гражданского общества в своих странах и регионе.