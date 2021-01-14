Четверг, 14 Января 2021 18:05

АрмИнфо. Последнее серьезное нарушение режима прекращения огня в Арцахе было зафиксировано вчера. Об этом в ходе заседания комиссии по внешним связям заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. По его словам, в итоге данного нарушения был ранен солдат Армии обороны Арцаха. МИД и Армия обороны Арцаха осудили данный инцидент, и МИД Армении поддерживает их позицию.

<Как глава МИД Армении хочу отметить, что мы осуждаем нарушение пунктов соглашения от 9 ноября 2020 года. Данные нарушения касаются 1 и 8 пунктов соглашения. Согласно данным пунктам, стороны должны оставаться на своих позициях, прекратить огонь и осуществить обмен пленными.

В некоторых случаях нарушение данных пунктов носило системный характер. Когда ВС Азербайджана нарушили режим перемирия в Гадрудском районе Арцаха, в направлении сел Хцаберд и Хин Тегер, в результате нападения в плен было взято 64 армянских военнослужащих. В их отношении в Азербайджане было выдвинуто ложное обвинение, подобное поведение Баку является нарушением не только трехстороннего заявления, но и Женевских конвенций>,- заметил Айвазян.

Министр заявил, что подобное поведение не может способствовать установлению мира в регионе. Также Айвазян заметил, что для армянской стороны приоритетом является возвращение пленных и военнопленных. Глава МИД также подчеркнул, что Армения продолжит прилагать усилия для возвращения пленных и военнопленных на Родину. В этом направлении МИД сотрудничает с международными партнерами, согласовывая свои шаги с другими соответствующими органами.

<Армения, подписавшая заявление от 11 января 2021 года отмечала, что готова осуществлять шаги для взаимовыгодного использования инфраструктурного потенциала нашего региона. Однако, для развития сотрудничества нам необходимо доверие. Ситуация сложившаяся в регионе является следствием применения силы. Применение силы может привести к новому этапу противостояния, но не может решить проблемы. Решить проблему можно только дипломатическим путем с учтением прав и точек зрения всех сторон. Только таким образом на Южном Кавказе может установиться мир.

В основе арцахской проблемы лежит вопрос на право на самоопределение

народа Арцаха. Армения продолжит выступать за самоопределение народа

Арцаха. Армения готова продолжить переговоры по вопросу мирного

урегулирования арцахской проблемы в формате Минской группы ОБСЕ>,-

подчеркнул Айвазян.

Министр отметил, что в приоритетах армянской стороны деоккупация территорий Арцаха и безопасное возвращение перемещенных лиц на данные территории.