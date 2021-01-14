Четверг, 14 Января 2021 18:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-14:00 жилые дома 39, 39а и собственные дома 21-84 на 1-ой улице Вардашена, собственные дома 1-25 на 4-ой улице Вардашена, собственные дома 1-21 на 6-ой улице Вардашена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 3, 4, 5, 6, жилые дома 37/1, 37/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, собственные дома на 12-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армаврской области:

11։00-17։00 села Акналич, Тароник и Араташен;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор Гюх; квартал “Багреванд” в Джрвеже; 3-ий микрорайон города Абовян;

в Лорийской области:

13։30-15։00 села Акнер, Ахпат и Цахкашат;

в Араратской области:

10։30-16։00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-15։00 частично улица Мясникяна в городе Джермук;

11:00-15:00 улица Андраника и частично улица Микояна в городе Ехегнадзор;

11:00-16:00 частично село Арпи;

в Ширакской области:

10:00-16:00 конец 1-ой улицы села Бавра в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:30-14:30 жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Чаренца, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

11:00-17:00 частично село Веришен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.