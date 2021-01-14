Четверг, 14 Января 2021 18:01

АрмИнфо.Система медиа мониторинга MaxMonitor представила квартальный отчет «Банки Армении в СМИ», на основе которого Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ с общим количеством 232 упоминания, что составило 43%-а публикаций в информационных сайтах, газетах и информационных программах телекомпаний, среди всех коммерческих банков Армении за четвертый квартал 2020 года.

Банк лидирует по числу упоминаний в новостных сайтах и газетах - 204 упоминания и 27 статей.

Банк ВТБ (Армения) так же является лидером по количеству положительных упоминаний в СМИ за четвертый квартал – 191 положительных упоминаний о Банке.

Отметим, что Банк ВТБ (Армения) являлся лидером среди банков РА по количеству упоминаний в СМИ и по количеству положительных упоминаний также и по данным за третий квартал 2020 года - 445 упоминаний. За отчетный период в армянских СМИ Банк был положительно упомянут 255 раз.

За второй квартал 2020 года Банк ВТБ (Армения) тоже был в списке лидеров по упоминаниям в СМИ, и стал лидером по числу упоминаний в газетах и на телевидении – 46 статей, 8 репортажей.

Банк ВТБ (Армения) придает особое значение информированию своих клиентов о новостях, новых продуктах, специальных предложениях и акциях, проводимых со стороны Банка и использует все основные каналы для распространения информации с целью максимального извещения клиентов Банка.

Посредством системы MaxMonitor, которая отслеживает публикации всех коммерческих банков Армении, проводится мониторинг всех армянских новостных сайтов (около 150 сайтов), 16 газет и информационных телепрограмм (12 телекомпаний) среди 17 коммерческих банков Армении.