Четверг, 14 Января 2021 16:09

АрмИнфо.Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял посла Казахстана в РА Тимура Уразаева, завершающего свою дипломатическую миссию в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, Мирзоян поблагодарил посла за личный вклад в развитие отношений между Арменией и Казахстаном. Спикер парламента высоко оценил нынешний уровень отношений между двумя странами, в этом контексте подчеркнув вклад посла в усилия, направленные на углубление сотрудничества между парламентами двух стран.

Арарат Мирзоян проинформировал посла о ситуации после трехстороннего заявления от 9 ноября и подчеркнул, что параллельно с процессом разблокировки региональной инфраструктуры, вопрос возвращения армянских военнопленных и пленных является приоритетным для армянской стороны. По словам спикера, все страны-партнеры Армении и Азербайджана должны приложить усилия для решения проблемы возвращения пленных.

В свою очередь посол поблагодарил Мирзояна за плодотворное сотрудничество, заверив, что в ходе своей дальнейшей деятельности постарается внести свой вклад в развитие отношений между Арменией и Казахстаном. Тимур Уразаев выразил уверенность тем, что Казахстан заинтересован в углублении эффективного сотрудничества с Арменией, поблагодарив армянскую сторону за участие в парламентских выборах в Казахстане в рамках международной наблюдательной миссии.

Подчеркнув важность установления мира между странами региона, посол отметил, что казахстанская сторона всегда призывала к урегулированию существующих вопросов за столом переговоров. По его словам, разблокирование транспортной инфраструктуры в регионе может создать возможности для развития и расширения новых связей. Тимур Уразаев заверил, что Казахстан приложит усилия для решения гуманитарных вопросов.

Обсуждая повестку двустороннего сотрудничества, стороны коснулись вопросов расширения торгово-экономических связей, темпов роста товарооборота, взаимовыгодного сотрудничества на международных парламентских площадках.