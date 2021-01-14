Четверг, 14 Января 2021 16:00

АрмИнфо.Встреча с бывшим военным прокурором Армении Гагиком Джангиряном, претендующим на пост члена Высшего судебного совета, прошла в довольно конструктивной атмосфере, однако, единого мнения по поводу его кандидатуры у фракции нет. Об этом в беседе с журналистами заявила член фракции <Просвещенная Армения> Ани Самсонян.

По ее словам, во фракция есть разные люди и у каждого свое личное мнение. Сейчас единой точки зрения нет. Фракция намерена провести совещание и вернуться к данному вопросу. <В ближайшее время мы сможем сообщить о нашем решении>, - заявила Самсонян.

Отметим, что вчера Джангирян провел встречу с членами фракции <Мой шаг>, которые намерены выдвинуть его на данную должность.