Согласно сообщению ведомства, за прошедшие сутки было проведено 61 тестирование, в результате которого выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент на стационарном лечении проходят лечение 39 инфицированных граждан. Всего было проведено 17923 пробы, из которых коронавирусная инфекция подтверждена у 2031 человека. В целом, по республике была зафиксирован 31 случай с летальным исходом, 29 из которых произошли в октябре-ноябре прошлого года, а две смерти из-за других сопутствующих заболеваний.

© 1991-2020 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.