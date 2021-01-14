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|МЧС РФ: более 300 объектов восстановлено в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр РА: Для преодоления нынешней кризисной ситуации в Армении необходимо приложить особые усилия
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АрмИнфо. Министерство здравоохранения Карабаха продолжает осуществлять противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Согласно сообщению ведомства, за прошедшие сутки было проведено 61 тестирование, в результате которого выявлено 8 новых случаев заболевания коронавирусом. На данный момент на стационарном лечении проходят лечение 39 инфицированных граждан. Всего было проведено 17923 пробы, из которых коронавирусная инфекция подтверждена у 2031 человека. В целом, по республике была зафиксирован 31 случай с летальным исходом, 29 из которых произошли в октябре-ноябре прошлого года, а две смерти из-за других сопутствующих заболеваний.
|Ара Айвазян: Соглашение от 9 ноября не является документом по урегулированию арцахского конфликта
|Продукты азербайджанского происхождения в Армению не ввозились
|Депутат: Вопрос военнопленных и заложников является для Армении важнейшей проблемой
|Минобразования Армении объявляет о старте подачи заявок по стипендиальной программе им. Лейна Киркланда
|Ара Айвазян: В приоритетах армянской стороны деоккупация территорий Арцаха
|Армянским учащимся будут бесплатно доступны разделы физики и органической химии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Банк ВТБ (Армения) является лидером по количеству упоминаний в СМИ за 3-ий и 4-ый кварталы 2020 года
|В торжественной обстановке введена в строй линия электропередачи по направлению Керки (Туркменистан) – Шиберган (Афганистан)
|Авиакомпания "Россия" открывает рейсы из Петербурга в Ереван с 15 января
|Экс-сопредседатель МГ ОБСЕ: Всеобъемлющее урегулирование в Карабахе необходимо для построения прочного мира и процветания
|<Просвещенная Армения> пока не определилась с позицией по поводу кандидатуры Гагика Джангиряна на пост члена ВСС
|В результате поисковых работ обнаружено тело местной жительницы
|Военный прокурор Армении встретился с сотрудниками прокуратуры России, находящимися в Арцахе
|В Карабахе от коронавируса скончались свыше 30 человек
|Католикос: К церквям в Карабахе не допускают экспертов ЮНЕСКО
|Вазген Манукян: Если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась
|Нарушивший молчания уволенный экс-глава СНБ Армении Аргишти Кярамян обвинил Ванецяна в побеге из Шуши
|Из-за опасности схода лавин КПП Ларс закрыт для всех видов траснпорта
|Введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Акина-Андхой»
|В Армении изменится порядок прохождения медицинско-социальной экспертизы для военнослужащих и гражданских лиц, получивших ранения в ходе боевых действий
|Специальная предквалификационная программа для перемещенных лиц Арцаха, получивших ранения и инвалидов войны
|В Армении будет внедрен новый институт досудебного рассмотрения судебных дел
|За минувшие сутки в Армении выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом
|На военной базе ЮВО в Гюмри началась вакцинация препаратом "Спутник V" от коронавируса
|МЧС РФ: более 300 объектов восстановлено в Нагорном Карабахе
|Премьер-министр РА: Для преодоления нынешней кризисной ситуации в Армении необходимо приложить особые усилия
|Омбудсмен: В азербайджанском сегменте соцсетей появилась масса призывов к убийству и пыткам в отношении армянских детей
|МИД: Армения намерена открыть свои сухопутные и воздушные границы для иностранцев
|Ара Айвазян: Азербайджан отказывается выполнять взятые на себя обязательства по вопросу возвращения пленных
|Игорь Попов Николу Пашиняну: Россия не предлагала Армении вернуть семь районов "за просто так"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Арарат Мирзоян: Погромы армян в Баку, Кировобаде и Сумгаите стали частью антиармянской политики в Азербайджане
|Армия обороны Арцаха: Азербайджан нарушил режим прекращения огня
|ПА считает, что премьер-министр Армении превысил свои должностные полномочия, подписав трёхстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года
|Очередная крупная компания остановила поставки комплектующих для производства турецких беспилотников Bayraktar
|Лилит Макунц: Правительство Армении делает все возможное для скорейшего возвращения военнопленных на Родину
|Гагик Джангирян может стать членом ВСС
|Правительство Армении предлагает создать Антикоррупционный суд и Апелляционный антикоррупционный суд
|Нубар Афеян: Чтобы мы не делали, наступил момент, когда мы все несем ответственность за будущее Армении
|СК НКР: В Арцахе на мине подорвался житель Мартакерта
|Премьер-министр РА: Сюникская область является опорой армянской государственности
|В РАУ создан Центр справедливости и правосудия Арцаха
|Артак Бегларян: 64 армянских военнослужащих заключены в тюрьму в Азербайджане после установления режима прекращения огня
|МИД Армении: 31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане
|В одной из воинских частей Армии обороны Карабаха скончался военнослужащий
|За минувшие сутки в Армении выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом
|Обнаружены тела еще 7 армянских военнослужащих
|Эдмон Марукян: Весь цивилизованный мир должен присоединиться к усилиям Армении и России по возвращению военнопленных
|Вазген Манукян: Итоги трехсторонней встречи в Москве - очередное поражение Армении
|КПП "Ларс" закрыт из-за риска схода снежных лавин
|Александр Искандарян: Карабахская проблема никуда не делась
|И.Краснов: Дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе
|Мгер Григорян с армянской стороны возглавит рабочую группу по разблокированию коммуникаций в регионе
|Представлен график чартерных рейсов из Москвы в Ереван
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал компанию «Тойота Ереван»
|Председатель КНР пожелал президенту Армении скорейшего выздоровления
|Задержан гражданин, протаранивший ворота КПП административного комплекса Министерства обороны Армении
|Народному артисту Рубену Матевосяну - 80
|Генеральный прокурор Армении с рабочим визитом посетил Москву
|Читать больше
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