Четверг, 14 Января 2021 13:47

АрмИнфо. Если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась. Об этом в интервью РБК заявил кандидат в премьер- министры от оппозиции Вазген Манукян.

Главный кандидат от оппозиции отметил, что во время первой карабахской войны свою роль, в победе армянской армии сыграла фигура Эльчибея, а сейчас, у Армении свой Эльчибей.

<На волне <цветных революций> приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество. То же самое происходит и на Украине, и в других местах, где происходила <цветная революция>, - сказал он.

<Во время первой карабахской войны 1992-1994 годов, когда мы победили Азербайджан, нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина <цветная революция>, но это был человек, придерживавшийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей>, - добавил Манукян.

Он также считает, что, если бы у власти оставался Серж Саргсян, война бы просто не началась. Пашинян, отметил его оппонент, свернул переговорный процесс по Нагорному Карабаху, сделал ряд заявлений, из которых следовало, что карабахская проблема - территориальный спор, а <не вопрос о самоопределении нации>, и позволил Азербайджану прийти к мысли, что можно начать войну.

Отвечая на вопрос, когда возникла кандидатура Манукяна в качестве кандидата на должность премьера от оппозиции, он заявил: <В то время никто об этом не думал. В то время все были озабочены войной. Вопрос о том, чтобы сместить власть, поставить нового премьер-министра, - такой вопрос не ставился. Я даже в своем письме писал, что не новое правительство нужно, а армия должна взять управление войной в свои руки. Неожиданности в моем появлении не было, потому что я всегда был в политике Армении, я возглавлял комитет <Карабах>, был первым премьер-министром, в 1996 году баллотировался в президенты.

Я все время участвовал в политической деятельности. Думаю, для многих партий я являлся компромиссной фигурой. Они видели во мне менеджера, который во время критических ситуаций может управлять. Потому что в 1992-1993 годах я был министром обороны и мы начали выигрывать войну, строить армию. Все это, наверное, имело значение. Причем здесь имело значение и то, что премьер-министр был бы руководителем временного правительства. То есть всем предоставлялся шанс через год во время выборов прийти к каким-то результатам. А временный премьер-министр, то есть я, не имел бы права выставлять свою кандидатуру на пост премьер-министра в дальнейшем. Это обеспечивало также нормальные выборы, так как личной заинтересованности премьер- министра подтасовывать результаты выборов не было. Тем более что все знали, что я всегда боролся за честные выборы.

Также Манукян заметил, что одним из первых призывал Пашиняна уйти в отставку, так как знал, что происходит на фронте, а население нашей страны не знало. Потому что были приняты меры по прикрытию информации, поэтому население Армении не понимало, что происходит. Но я был все время на связи с фронтами, с генералами, с армией и знал, что наше положение плачевное.