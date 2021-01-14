Четверг, 14 Января 2021 13:41

АрмИнфо. Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств, так как есть угроза схода лавины. Со стороны России скопилось 100 грузовиков. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций РА.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Сообщается, что и в самой Армении есть закрытые автодороги. Дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.