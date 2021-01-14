Четверг, 14 Января 2021 12:46

АрмИнфо.14 января 2021 года состоялось торжественное открытие 30- километрового железнодорожного участка между станциями «Акина-Андхой» Исламской Республики Афганистан.

В мероприятии приняли участие главы государств Туркменистана и Исламской Республики Афганистан, члены правительств, руководители и представители ряда министерств и ведомств двух стран, общественных организаций.

О строительных работах участникам церемонии рассказали Председатель агентства «Türkmendemirýollary» (Туркменские железные дороги) А.Aтамурадов и глава Управления железных дорог Афганистана Мохаммад Ямма Шамс.

В своем выступлении А.Aтамурадов отметил, что железнодорожная ветвь Акина-Андхой, связанная с железнодорожной системой Туркменистана является частью Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора и призвана стать одним из ключевых звеньев Лазуритового коридора (Лапис-Лазули). Он рассказал о слаженной работе туркменских и афганских железнодорожников, которые усердно трудились над осуществлением данного проекта. Было отмечено, что этот и другие маршруты, инициированные главой государства способствуют наращиванию транспортно-транзитного потенциала, как Туркменистана, так и всего региона, содействуя укреплению плодотворного торгово-экономического сотрудничества.

Выступая на церемонии открытия, глава Управления железных дорог Афганистана Мохаммад Ямма Шамс отметил высокий уровень туркмено-афганского сотрудничества в сфере транспорта. Ямма Шамс выразил благодарность Президенту Туркменистана за содействие в осуществлении данного проекта. Он отметил, что эффективность данной железной дороги будет и дальше нарастать, создавая новые рабочие места и расширяя транспортно-транзитный потенциал Афганистана. Таким образом, железнодорожная линия Акина-Андхой откроет новые возможности для развития экономики Афганистана, активизации её малого и среднего бизнеса.

В ходе церемонии Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани дали свое благословение на ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Акина-Андхой.

Открытие данной железнодорожной ветви было ознаменовано торжественной отправкой со станции Акина в сторону города Андхой железнодорожного состава, состоящего из 20-и вагонов, груженых экспортной продукцией из Туркменистана.

По завершении церемонии, туркменским и афганским железнодорожникам, усердно трудившимся на строительстве объекта, были вручены ценные подарки от имени Президента Туркменистана.

Важно отметить, что Меморандум о взаимопонимании по строительству железной дороги Акина-Андхой между агентством «Türkmendemirýollary» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана и Управлением железных дорог Афганистана был подписан по итогам состоявшихся в феврале 2019 в Ашхабаде двусторонних переговоров на высшем уровне.