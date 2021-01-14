Четверг, 14 Января 2021 12:40

АрмИнфо.Ардшинбанк запустил специальную предквалификационную программу для перемещенных лиц из Арцаха и молодых людей, получивших ранения или инвалидность во время боевых действий.

В рамках программы молодые люди без опыта работы смогут получить практические знания о банковском деле, познакомиться с принципами предоставления банковских услуг и банковскими процедурами, приобрести навыки командной работы и по окончании трехмесячной программы обучения заполнить вакансию на работу в Ардшинбанке.

Ардшинбанк считает для себя важным поддержку соотечественников, пострадавших от войны, и в условиях социально-экономических преобразований придает особое значение повышению и развитию образовательного и профессионального уровня молодежи. Банк готов содействовать молодым людям в приобретении ими профессиональных навыков банковского дела и принять участие в их дальнейшем устройстве на работу в банк.

С подробностями условий программы предквалификации можно ознакомиться на https://www.ardshinbank.am/vacancies или по телефону 012-222222.