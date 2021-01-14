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 Четверг, 14 Января 2021 12:15
Александр Аванесов

В Армении будет внедрен новый институт досудебного рассмотрения судебных дел

В Армении будет внедрен новый институт досудебного рассмотрения судебных дел

АрмИнфо.В Армении будет внедрен новый институт досудебного рассмотрения судебных дел.

Правительство страны на заседании 14 января одобрило поправки в Судебном  кодексе и в пакете смежных законов, которые исполнительным органом признаны неотложными, и будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании Национального Собрания РА,

По словам министра юстиции РА Рустама Бадасяна, предлагается, в частности, внедрить 2 института  -  досудебного процесса и коррупционных преступлений. В этой связи предусмотрено сформировать группу специальных судей.  В основном, в их задачу будет входить рассмотрение дел, связанных с  ходатайствами об арестах  и ходатайствами на  проведение обысков по делам о коррупции. Статистика свидетельствует о том, что с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года  на рассмотрении судов находится 275 дел, связанных с коррупционными преступлениями, еще 2228 дел находятся под надзором  генеральной прокуратуры РА.  Тем самым, как заметил Бадасян, количество рассматриваемых  дел увеличилось на 30%.  Внедрение новых институтов приведет к увеличению количества судей. В частности,  в судах первичной инстанции штат судей увеличится на 21 единицу, в Апелляционном суде - на 3 единицы.  Все судьи будут проходить квалификационный отбор, главными компонентами которого станут квалификация судей и их репутация.  Претенденты должны будут пройти месячные курсы переподготовки в Академии юстиции.  После принятия пакета   парламентом страны  начнет применяться переходный период, который продлится 6-7 месяцев. При этом,  адреса  и сроки проведения заседаний специализированных судов будут заранее публиковаться. Применение новых институтов, продолжил министр, с одной стороны, позволит ускорить процессы принятия судами решений, а с другой - повысит доверие общества к судебной системе.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что Армения вступает в важный этап судебно-правовых реформ.  Накануне в парламенте представлен очередной пакет законодательных инициатив, которые направлены на решение данного вопроса.  В стадии формирования находится создание патрульной службы Полиции РА.  Представленный пакет, с точки зрения главы армянского правительства, очень важен, поскольку в значительной степени решает вопрос о доверии со стороны общества к судебной системе.  Как заметил Никол Пашинян, беспристрастность и репутация судей являются важнейшими компонентами этих реформ, и они не должны вызывать сомнений. 


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