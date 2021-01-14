Четверг, 14 Января 2021 11:30

АрмИнфо.На военной базе Южного военного округа (ЮВО) РФ, расположенной в Армении, началась вакцинация личного состава препаратом "Спутник V" от коронавируса. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ЮВО.

"На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Армении, стартовала вакцинация личного состава первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции - препаратом "Спутник V". Первая партия вакцины в количестве 1 тыс. доз доставлена в филиал военного клинического госпиталя Минобороны России в г. Гюмри", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что при проведении вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. Прививку делают добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала базы.

Также в пресс-службе отметили, что на данный момент в Южный военный округ поставлено более 23 тыс. доз вакцины от коронавируса. Оба компонента вакцины "Спутник V" получили более 6 тыс. военнослужащих и медиков. Еще 14 тыс. солдат и офицеров сделана прививка первым компонентом вакцины