Четверг, 14 Января 2021 11:26

АрмИнфо. Для преодоления нынешней кризисной ситуации в Армении необходимо приложить особые усилия. Об этом 14 января на первом в 2021 году заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Пожелав членам правительства успехов в новом году, глава армянского правительства констатировал необходимость в осуществлении мероприятий на должном уровне, чтобы вывести страну из нынешней ситуации. "Для этого необходимы особые усилия и особое взаимодействие", - сказал Никол Пашинян, призвав внедрить новое качество в работу исполнительного органа.