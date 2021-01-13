Среда, 13 Января 2021 20:38

АрмИнфо.Омбудсмен Армении сообщает, что в азербайджанском сегменте соцсетей появилась масса призывов к убийству и пыткам в отношении армянских детей. Об этом Татоян написал на своей странице в соцсети Facebook.

Татоян отметил, что на сайтах выложены фотографии армянских детей и задается вопрос, готовы ли азербайджанские пользователи убить армянского ребенка. Также омбудсмен приложил скриншот данных записей.

Все доказательства подробно изложены в совместном специальном отчете правозащитников Армении и Арцаха, куда включены проявления ксенофобии со стороны Азербайджана во время войны в Арцахе.