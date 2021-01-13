Среда, 13 Января 2021 19:53

АрмИнфо.Армения намерена открыть свои сухопутные и воздушные границы для иностранцев с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Согласно источнику, ограничения на въезд через сухопутные границы сняты. Для того, чтобы посетить Армению воздушным или сухопутным путем, иностранным гражданам следует иметь при себе сертификат, в котором подтверждается, что результат теста на коронавирус данного гражданина отрицательный. Тест должен быть сделан в течение последних 72 часов.

Данный документ, должен быть на армянском, русском или английском языках. На бланке медучреждения, в котором был проведен тест, должна быть указана личность пассажира. На сертификате должна быть печать данного медучреждения и подпись главврача.