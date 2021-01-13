Среда, 13 Января 2021 19:05

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян направил Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Согласно источнику, в письме министр представил Генсеку ООН ситуацию, которая сложилась после широкомасштабной агрессии, осуществленной Азербайджаном против Арцаха.

В своем письме министр отметил, что в условиях кризиса в области здравоохранения, военные действия нарушили режим прекращение огня,

длившийся десятилетиями, что привело к многочисленным человеческим жертвам, широкомасштабным этническим чисткам коренного населения Арцаха, преднамеренному разрушению, осквернению армянских религиозных и культурных памятников.

Также глава МИД Армении коснулся случаев нарушения Азербайджаном положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, подчеркнув, что через месяц после установления режима прекращения огня Азербайджан осуществил боевые действия в направлении двух сел Гадрутского района Арцаха - Хин Тахер и Хцаберда.

Айвазян подчеркнул, что во время военного наступления ВС Азербайджана взяли в плен 64 армянских военнослужащих, нарушив свои обязательства по соблюдению режима прекращения огня.

В письме также подчеркивается тот факт, что Азербайджан не выполнил условия 8-ого пункта трехстороннего заявления, которое подразумевает <обмен военнопленными, пленными и содержащимися лицами и телами погибших>. Более того,в письме подчеркивалось, что Азербайджан фактически отказывается выполнять свои обязательства, что является явным нарушением международного гуманитарного права. Айвазян обратил внимание генсека ООН на нежелание Азербайджана сотрудничать с международными организациями в сфере сохранения культурного наследия. Министр ИД Армении подчеркнул, что мира в регионе можно достичь только путем комплексного решения конфликта, что включает в себя статус Арцаха, основанный на реализации права народа НКР на самоопределение.