Среда, 13 Января 2021 18:27

АрмИнфо. Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов прокомментировал статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, касающуюся 44 дневной войны в Арцахе. Об этом сообщает пресс-служба МИД России. В своей статье, Никол Пашинян, в частности отмечал, что предложения России, по урегулированию конфликта, не затрагивали статуса Арцаха, и по факту предполагалась лишь сдача Азербайджану семи районов.

В ответ на данную статью Пашиняна, Попов ответил: <Под российскими предложениями, вероятно, подразумевается план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого передана сторонам в июне 2019 г. сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В основе этого плана, во многом совпадающего с Казанским документом, лежат базовые принципы НКУ, среди которых возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором - двух, причем - подчеркну это особо - в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Среди других отражающих интересы Еревана элементов первого этапа - признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей НК в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое. Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов <за просто так>, забыть про статус и успокоиться - не соответствует действительности.

Что касается вариантов решения проблемы окончательного статуса Нагорного Карабаха, то лежавшие в последние годы на переговорном столе предложения предусматривали в качестве конечной цели, цитирую: <определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права. При этом формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат голосования будет уважаться сторонами>. Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов.

Ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но главное - переговоры велись на регулярной основе. Вплоть до 2018 г., когда Ереван выдвинул новые подходы>.