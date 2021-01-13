Среда, 13 Января 2021 18:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

Постоянные плановые отключения электроэнергии и попытка впоследствии вновь обогреть дом больно бьют по бюджету. Но можно утеплить дом настолько, что даже отключение электричества на несколько часов не даст дому промерзнуть. Рассчитать стоимость утепления дома вы можете на сайте https://warm-house.kiev.ua/

в городе Ереван:

11։00-17:00 собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 7, 8, 11, жилой дом 39 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 11-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 12-35 на пр. Мясникяна, насосная станция на перекрестке Ханджяна-Вардананца, жилые дома 25, 27, 27а, 29 на улице Туманяна, жилые дома 42, 42а на пр. Маштоца, жилой дом 83 на улице Кохбаци, жилой дом 47а на улице Лалаянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома и собственные дома на улице Антараин, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 64, 81, 84 на улице Арами, жилой дом 107 на улице Бюзанда, жилой дом 27 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Капутан, Камарис, Гегашен, Нор Гюх, Неркин и Верин Птгни; частично 3-ий микрорайон города Абовян; частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично улицы Туманяна, Абовяна, Шаумяна, Спандаряна, Ханджяна в городе Веди; частично улица Шаумяна в городе Арарат;

10։30-16։00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 частично село Азатек; частично Джермукское шоссе и улица Еркрабаннери в городе Вайк;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 1-ая улица села Бавра в Ашоцком регионе;

в Сюникской области:

10:00-14:00 частично улица Исраеляна, улицы Исраеляна 1, 2, 3 и улица Григора Лусаворича в городе Сисиан;

11:00-17:00 частично село Дарабас.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.