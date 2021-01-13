Среда, 13 Января 2021 18:10

АрмИнфо.В январе 1990 года в Азербайджане начались погромы мирного армянского населения, армяне проживающие в Баку подверглись массовой резне. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал спикер парламента Армении Арарат Мирзоян.

Спикер, в частности, отметил: <Погромы в Кировабаде, Сумгаите и Баку стали частью политики этнической чистки, и было положено начало к распространению армяноненавистнической политики. Эта антиармянская политика продолжалась во время Второй Арцахской войны, которая сопровождалась многочисленными ужасающими преступлениями против мирного населения Арцаха.

Несмотря на эту тяжелую ситуацию и полученные удары, все армяне полны решимости продолжать жить на своей родине, чтобы предотвратить все угрозы геноцида.Все обязаны считаться с нашим правом на жизнь на нашей Родине>