Среда, 13 Января 2021 16:39

АрмИнфо.Для армянской стороны вопрос о возвращении военнопленных на Родину является приоритетом. Об этом в беседе с журналистами заявила глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц.

Депутат заявила, что документ, подписанный 11 января является обычным заявлением, в котором стороны выразили намерение осуществить некоторые действия, в конкретные сроки. Однако, документ не имеет никакого отношения к гуманитарным вопросам.

<Не нужно связывать воедино данное заявление и гуманитарные вопросы, по возвращению пленных. Также следует учитывать, что если азербайджанская сторона откажется выдавать нам военнопленных, подобные действия могут создать препятствия для реализации заявления. Правительство Армении делает все возможное для скорейшего возвращения пленных на Родину. Мы намерены применить все механизмы, имеющиеся в нашем распоряжении, и вернуть пленных в Армению>,- подчеркнула Макунц.