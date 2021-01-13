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АрмИнфо.Для армянской стороны вопрос о возвращении военнопленных на Родину является приоритетом. Об этом в беседе с журналистами заявила глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц.
Депутат заявила, что документ, подписанный 11 января является обычным заявлением, в котором стороны выразили намерение осуществить некоторые действия, в конкретные сроки. Однако, документ не имеет никакого отношения к гуманитарным вопросам.
<Не нужно связывать воедино данное заявление и гуманитарные вопросы, по возвращению пленных. Также следует учитывать, что если азербайджанская сторона откажется выдавать нам военнопленных, подобные действия могут создать препятствия для реализации заявления. Правительство Армении делает все возможное для скорейшего возвращения пленных на Родину. Мы намерены применить все механизмы, имеющиеся в нашем распоряжении, и вернуть пленных в Армению>,- подчеркнула Макунц.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|ПА считает, что премьер-министр Армении превысил свои должностные полномочия, подписав трёхстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года
|Очередная крупная компания остановила поставки комплектующих для производства турецких беспилотников Bayraktar
|Лилит Макунц: Правительство Армении делает все возможное для скорейшего возвращения военнопленных на Родину
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|Правительство Армении предлагает создать Антикоррупционный суд и Апелляционный антикоррупционный суд
|Нубар Афеян: Чтобы мы не делали, наступил момент, когда мы все несем ответственность за будущее Армении
|СК НКР: В Арцахе на мине подорвался житель Мартакерта
|Премьер-министр РА: Сюникская область является опорой армянской государственности
|В РАУ создан Центр справедливости и правосудия Арцаха
|Артак Бегларян: 64 армянских военнослужащих заключены в тюрьму в Азербайджане после установления режима прекращения огня
|МИД Армении: 31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане
|В одной из воинских частей Армии обороны Карабаха скончался военнослужащий
|За минувшие сутки в Армении выявлено 485 новых случаев заражения коронавирусом
|Обнаружены тела еще 7 армянских военнослужащих
|Эдмон Марукян: Весь цивилизованный мир должен присоединиться к усилиям Армении и России по возвращению военнопленных
|Вазген Манукян: Итоги трехсторонней встречи в Москве - очередное поражение Армении
|КПП "Ларс" закрыт из-за риска схода снежных лавин
|Александр Искандарян: Карабахская проблема никуда не делась
|И.Краснов: Дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе
|Мгер Григорян с армянской стороны возглавит рабочую группу по разблокированию коммуникаций в регионе
|Представлен график чартерных рейсов из Москвы в Ереван
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал компанию «Тойота Ереван»
|Председатель КНР пожелал президенту Армении скорейшего выздоровления
|Задержан гражданин, протаранивший ворота КПП административного комплекса Министерства обороны Армении
|Народному артисту Рубену Матевосяну - 80
|Генеральный прокурор Армении с рабочим визитом посетил Москву
|Война с хачкарами продолжается: ВС Азербайджана вновь осквернили армянские памятники в Гадрудском районе Арцаха
|СК: Уголовное дело, возбужденное по факту смерти экс-главы СНБ Армении Георгия Кутояна, приостановлено
|При министре окружающей среды будет сформирован новый Общественный совет
|ПА: Суд Милана приговорил экс-члена ПАСЕ Луку Волонте к 4 годам лишения свободы за получения взяток от руководства Азербайджана
|Комитет государственных доходов намерен создать мониторинговый центр по контролю игровой сферы
|Арман Татоян: Заявления омбудсмена Азербайджана мало чем отличаются от заявлений Минобороны этой страны
|Защитник прав человека: В результате демаркации границ под угрозой оказался не только аэропорт, но и сам город Капан
|Татоян: Азербайджан настолько исказил ситуацию с пленными, что потребовалось вмешательство омбудсмена
|Замминистра: По причине боевых действий энергосистема Нагорного Карабаха недосчиталась 112,5 МВт установленных мощностей
|Министр: Правительство Арцаха начинает первый этап программы обеспечения жильем граждан, потерявших свою недвижимость в результате войны
|Эксперт: У вакцинированных российской вакциной Sputnik V в Армении осложнений не наблюдается
|Омбудсмен: Если на участке дорог, находящихся под контролем Азербайджана, произойдет ДТП или преступление, непонятно кто займется следственными действиями
|Депутат: Повестка врага продолжает превалировать при решении карабахского вопроса
|Механический подход демаркации границ между Арменией и Азербайджаном поделил дом жителя села Шурнух на две части
|Эдмон Марукян: Решение вопроса, связанного с возвращением наших военнопленных домой, вновь повисло в воздухе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом
|Пашинян назвал немаловажными результаты трехсторонней встречи с Алиевым и Путиным
|Путин рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Карабахом
|Путин, Пашинян и Алиев приняли совместное заявление по итогам сегодняшней встречи
|Начальник Полиции Армении назначен заместителем министра обороны
|Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Азербаджана
|Лидеры России, Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением перед прессой
|В Армении карантин продлен еще на 6 месяцев
|Армения вновь оказалась в <красном списке> Министерства здравоохранения Украины
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|Родители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУ
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