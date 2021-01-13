Среда, 13 Января 2021 16:30

АрмИнфо. Следственный комитет Арцаха сообщает, что на мине в Мартакертском районе подорвался экскаваторщик. Инцидент произошел в 12 января в 17:50 по местному времени.

Согласно источнику, трагический случай произошел на территории участка <Сады Мартакерта>. В ходе земляных работ, житель Мартакерта М.М., управляя экскаватором подорвался на мине. В результате М.М. скончался.

В Следственном комитете Арцаха осуществляются действия по выявлению всех обстоятельств инцидента.