Среда, 13 Января 2021 16:24

АрмИнфо.Сюникская область является опорой армянской государственности. Об этом 13 января на совещании, посвященном проблемам области, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, в связи с известными событиями приграничная среда Сюника претерпела существенные изменения. "Сегодня мы должны обсудить меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности Республики Армения в Сюникском регионе, обсудить проделанную работу, как продолжить эту работу и в каком направлении", - сказал глава армянского правительства.

Он добавил, что социально-экономические и коммуникационные вопросы очень важны, как важны и экологические вопросы. "Я неоднократно говорил, что считаю Сюник опорой нашей государственности, мы должны принять все меры для обеспечения безопасности Республики Армения в Сюнике, не только в Сюнике, но и на всей территории республики, но Сюник имеет в этом отношении особое значение. Также нужно обсудить, какие социальные и экономические программы мы будем реализовывать в общинах, получивших статус приграничных",- отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр был проинформирован о процессе решения проблем безопасности дорожного движения в приграничных населенных пунктах области, работе по размещению пограничных пунктов пропуска, процессе компенсации возможного имущественного ущерба граждан и других, связанных с этим вопросов. Были зафиксированы текущие результаты, обсуждены возможные решения по существующим проблемам, улучшению коммуникационной инфраструктуры, решению социально-экономических проблем и по другим направлениям.

Премьер-министр поручил ответственным органам, вовлеченным в процесс, продолжить уже утвержденные мероприятия, а также провести инвентаризацию имеющихся проблем в рамках межведомственной рабочей группы, которая оперативно зафиксирует проблемы и предложит решения.