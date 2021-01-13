Среда, 13 Января 2021 12:56

АрмИнфо.64 армянских военнослужащих и несколько гражданских лиц были заключены в тюрьму в Азербайджане после установления режима прекращения огня. Об этом 13 января в своем микроблоге в Twitter написал руководитель аппарата президента Арцаха Артак Бегларян.

По его словам, Азербайджан продолжает спекулировать на вопросе захваченных граждан и военнопленных. "Во время войны многие пленные и гражданские лица были заключены в тюрьмы в Азербайджане, и даже после войны 64 военных и группа гражданских лиц были заключены и продолжают удерживаться в Азербайджане", - написал Бегларян, добавив, что об этих фактах Баку не сообщил ни Международному Комитету Красного Креста, ни российским посредникам.

Отметим, что согласно данным защитника интересов армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян, в Азербайджане удерживаются 120 армянских военнопленных. Против 62 пленных были возбуждены уголовные дела по статье "терроризм".