Среда, 13 Января 2021 12:54

АрмИнфо.МИД Армении выступил с заявлением по случаю 31-й годовщины армянских погромов в Баку. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В заявлении, в частности, говорится: "31 год назад международное сообщество стало свидетелем очередного злодеяния против армянского народа в Азербайджане. Погромы и массовая депортация армянского населения, составляющего основу многокультурного облика Баку, в течение нескольких дней осуществлялись в столице Азербайджана с особой жестокостью. Сотни убитых, искалеченных, пропавших без вести, десятки тысяч беженцев. Армянские погромы в Баку в январе 1990г. завершили начатый процесс изгнания армян из Азербайджана. Антиармянская политика азербайджанских властей была направлена не только на проживавшее в Баку веками армянское население, но и на армянское историческое и культурное наследие города. По сей день к ответственности не были призваны организаторы и исполнители армянских погромов в Баку, которых продолжают прославлять как героев. Более того, мы до сих пор являемся свидетелями попыток Азербайджана осуществить эту политику этнической чистки и изгнания армян из Арцаха. Ярким свидетельством того является полное выселение армян с территорий Арцаха, оказавшихся под оккупацией Азербайджана, осуществленное массовыми военными преступлениями и методом этнической чистки. Сегодня, отдавая дань памяти невинным жертвам армянских погромов в Баку, мы еще раз подчеркиваем совместную ответственность Республики Армения, Республики Арцах и армян всего мира за обеспечение права армянского народа на свободное и достойное проживание на своей родине"