Среда, 13 Января 2021 12:53

АрмИнфо.В одной из воинских частей Армии обороны Карабаха, расположенной на восточном направлении, скончался военнослужащий.

Как передает пресс-служба Армии обороны Арцаха, 12-го января около 18:25 в результате болезни (по предварительным данным, сердечно-легочная недостаточность) скончался военнослужащий Радик Эдгарович Татосян 2002 года рождения. Для выяснения подробностей

инцидента ведется следствие.

"Министерство обороны Арцаха разделяет тяжелую боль утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.-