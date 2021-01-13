Среда, 13 Января 2021 12:49

АрмИнфо.Глава партии "Просвещенная Армения" и одноименной фракции армянского парламента Эдмон Марукян выступил с заявлением, в котором призвал США и Францию, а также все страны цивилизованного мира присоединиться к усилиям Армении и России по возвращению военнопленных.

"Мы не жалели усилий для того, чтобы вернуть пленных, и мы должны как минимум удвоить наши усилия после Московской трехсторонней встречи. Я связался со всеми нашими международными партнерами. Армянские военнопленные, находящиеся в Азербайджане, и мирные жители, находящиеся в плену, должны быть возвращены в Армению как можно скорее", - заявил депутат.