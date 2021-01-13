Среда, 13 Января 2021 11:19

АрмИнфо. Автомобильная дорога Степацминда-Ларс, по которой армянские грузоперевозчики осуществляют наземную связь с Российской Федерацией, закрыта для всех типов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Источник отмечает, что запрет на проезд связан в связи с риском схода снежных лавин.

Закрытые дороги имеются и на территории Армении. В частности, закрыты автомобильные дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. Водителям рекомендуется использовать исключительно зимние шины.

Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.