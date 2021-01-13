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АрмИнфо. Автомобильная дорога Степацминда-Ларс, по которой армянские грузоперевозчики осуществляют наземную связь с Российской Федерацией, закрыта для всех типов транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Источник отмечает, что запрет на проезд связан в связи с риском схода снежных лавин.
Закрытые дороги имеются и на территории Армении. В частности, закрыты автомобильные дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона. Водителям рекомендуется использовать исключительно зимние шины.
Согласно информации, полученной из МВД Республики Армения решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.
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|Эдмон Марукян: Решение вопроса, связанного с возвращением наших военнопленных домой, вновь повисло в воздухе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом
|Пашинян назвал немаловажными результаты трехсторонней встречи с Алиевым и Путиным
|Путин рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Карабахом
|Путин, Пашинян и Алиев приняли совместное заявление по итогам сегодняшней встречи
|Начальник Полиции Армении назначен заместителем министра обороны
|Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Азербаджана
|Лидеры России, Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением перед прессой
|В Армении карантин продлен еще на 6 месяцев
|Армения вновь оказалась в <красном списке> Министерства здравоохранения Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Родители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУ
|Софья Овсепян рассказала, почему она решила покинуть фракцию "Мой шаг"
|В. Путин: Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ
|Путин при встрече поочередно обнял Алиева и Пашиняна, те поздоровались друг с другом
|В.Путин: договоренности по Карабаху последовательно реализуются
|ПА: Азербайджан пытается "продать" военнопленных армянской стороне по более высокой цене
|Ара Абрамян: Языком угроз Алиев может запугать только свой народ
|Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>
|Останки еще 14 человек обнаружены в районе Зангилана
|Депутат от езидской общины Армении предложил в последнюю субботу сентября праздновать день нацменьшинств
|Президент Армении заговорил о необходимости построения Четвертой Республики
|Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
|Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе
|Вице-спикер Лена Назарян стала членом парламентской комиссии по правам человека
|Арман Татоян: Азербайджан намеренно политизирует вопрос, связанный с армянскими пленными
|В Армении водитель автомобиля решил проскочить перед поездом и застрял на путях
|За минувшие сутки в Армении выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом
|Кортежу главы армянского правительства удалось добраться до аэропорта "Звартноц"
|Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении
|Владимир Путин провел совещание по Карабаху
|Обнародована повестка визита Пашиняна в Москву
|Состоялись встречи делегации Tуркменистана с руководством Aфганистана
|МИД РА: Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных
|Состоялась встреча глав служб безопасности Армении и Азербайджана
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