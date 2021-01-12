Вторник, 12 Января 2021 18:38

АрмИнфо.В конце третьего квартала 2020 года Банк ВТБ (Армения) начал комплексное обслуживание компании «Тойота Ереван».

Компания «Тойота Ереван» является крупнейшим автодилером на рынке Армении и единственным официальным представителем автомобильных брендов TOYOTA и LEXUS.

Компания занимается продажей автомобилей и запчастей, а также гарантийным и постгарантийным техническим обслуживанием автомобилей импортируемых марок.

Сотрудничество с Банком ВТБ (Армения) предоставило возможность клиенту использовать объем доступных денежных средств, необходимых на момент решения поставленной задачи, обеспечив непрерывность бизнеса клиента и полноценное использование широкого набора банковских продуктов.

В рамках эффективного сотрудничества Банк ВТБ (Армения) и автосалон «Тойота Ереван» запустили совместную программу автокредитования физических лиц по беспрецедентно выгодным условиям, которая дает возможность до конца текущего года приобрести автомобиль в автосалоне по предоплате всего 4%.

Кредитные продукты Банка ВТБ (Армения), предусмотренные для юридических лиц, рассчитаны на широкий круг задач предпринимателей на разных этапах развития бизнеса. Кредитование корпоративного бизнеса предполагает финансирование посредством разных кредитных продуктов и финансовых инструментов на различные сроки и цели, такие как инвестиции в бизнес, приобретение основных и оборотных средств, а также рефинансирование задолженностей в других финансовых учреждениях, в зависимости от сферы и особенностей деятельности предпринимателя.

Банк ВТБ (Армения) предлагает кредиты корпоративным клиентам по конкурентным процентным ставкам в долларах США, Евро, рублях РФ, национальной валюте.

Более подробную информацию о продуктах кредитования малого и среднего бизнеса Банка ВТБ (Армения) можно получить на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/business/business-credits#! , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.