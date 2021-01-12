Вторник, 12 Января 2021 18:36

АрмИнфо.Задержан гражданин, протаранивший ворота КПП административного комплекса Министерства обороны Армении.

Согласно сообщению пресс-службы МО РА, 10 января в 21:30 житель Котайкской области Г.В. на своем автомобиле ВАЗ-2107 протаранил ворота КПП и, сломав их, въехал на территорию административного комплекса Минобороны Армении. Затем Г.В. на своем автомобиле протаранил двери административного здания и врезался в строение. Сотрудники Военной полиции Минобороны, которые несли дежурство на КПП, задержали Г.В. Материалы, собранные по этому факту, переданы в Следственный комитет Армении. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327.6 (незаконное проникновение на территорию воинской части или другую особо охраняемую воинскую территорию) и части 4 статьи 258 (хулиганство) Уголовного кодекса Армении.

Ранее сообщалось, что речь идет об отце солдата, без вести пропавшего в ходе боевых действий. Связь с военнослужащим пропала в начале октября. Отец солдата, не получив должного ответа от Министерства обороны о судьбе своего сына, пошел на крайнюю меру.