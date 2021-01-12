Вторник, 12 Января 2021 17:50

АрмИнфо. По приглашению генерального прокурора России Игоря Краснова генпрокурор Армении Артур Давтян посетил Москву и принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сотрудника прокуратуры России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Давтян отметил, что высокий уровень взаимопонимания между прокуратурами РА и РФ способствует активному двустороннему и многостороннему сотрудничеству в общей борьбе с международной преступностью, эффективному внедрению структур взаимной правовой помощи и др.

Генпрокурор заметил, что в связи с новой ситуацией, создавшейся после войны в Арцахе, особенно важна работа прокуратуры России в рамках размещения в Арцахе российских миротворческих сил. Данная работа будет способствовать установлению отношений, основанных на взаимном уважении и доверии, гарантия стабильности и мира в регионе, что, в свою очередь, проистекает из перспектив восстановления нормальной жизни в Арцахе, безопасности наших соотечественников и развития Арцаха.

На основании вышеизложенного Генеральный прокурор РА наградил 4 служащих Прокуратуры РФ, проходящих службу в Республике Арцах, соответствующими медалями и значками по случаю вклада Прокуратуры РФ в сотрудничество с Прокуратурой РА. Визит Генерального прокурора Армении в Россию продолжается.