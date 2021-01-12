Вторник, 12 Января 2021 16:44

АрмИнфо. На выборах Казахстан смог достойно продемонстрировать свой запас прочности и очень стабильно провести выборы. Такое мнение выразила на экспертном обсуждении «SAILAU TALKS – 2021» (итоги избирательной кампании) руководитель отдела социологических исследований Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Мадина Нургалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, прошедшие выборы отражали текущую повестку дня и внимания населения в целом к общественно-политическим и социально-экономическим вопросам, которые сейчас актуальны. Даже несмотря на пандемию и определенные ограничения, процесс голосования прошел слаженно, организованно и эффективно. Явка составила более 60 %. С одной стороны есть глобальный тренд, когда люди сокращают свое официальное участие в общественных процессах. С другой стороны идет нарастание большого внимания к повестке дня», - отметила эксперт.

По ее мнению, в Казахстане запрос населения на изменения в политической системе был в определенной степени выражен. Основная интрига в экспертной среде сконцентрировалась вокруг того, кто в конечном итоге пройдет в Парламент и с какими результатами.

«Была надежда, что пройдет четвертая партия. Но, как стало известно, новых партий в созыве не будет, но немножко изменился склад внутри Парламента. Народная партия Казахстана и партия «Ак жол» несколько утяжелили свои позиции. Количество депутатов будет больше, несколько меньше будет у «Nur Otan». Но с другой стороны надо понимать, что у «Nur Otan» стояла большая планка», - пояснила Мадина Нургалиева.

По словам эксперта, Казахстан смог стабильно провести выборы.

«Мне кажется, со стороны внешних наблюдателей, был большой интерес к тому, будут ли протесты в Казахстане на фоне выборов. Очень рада, что Казахстан смог достойно продемонстрировать свой запас прочности и очень стабильно провести выборы. Конечно, были определенные нюансы. Но, тем не менее, если судить по результатам, выборы прошли достаточно спокойно. Внутренний стабильный фон сейчас является тем фундаментом, в котором будут реализовываться те политические реформы, которые заложены уже и Главой государства, и Национальным советом общественного доверия, и в целом всеми политическими институтами и структурами», - прокомментировала она.

Отметим, что Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила окончательные итоги парламентских выборов, правящая партия «Нур Отан» получила 71,09% голосов. Итоговые данные голосования 12 января объявил зампредседателя ЦИК страны Константин Петров.

Согласно окончательным итогам, второе место заняла партия «Ак жол», за нее свои голоса отдали 10,95%. Народная партия Казахстана набрала 9,1%. Партии «Ауыл» и «Адал» не преодолели семипроцентный барьер.

Явка на выборах составила 63,25%.

ЦИК также распределил места в нижней палате по итогам выборов. «Нур Отан» получила 76 мандатов, партию «Ак жол» представят 12 депутатов, Народную партию — 10.