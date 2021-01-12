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АрмИнфо. Решением министра окружающей среды Армении Романоса Петросяна, при ведомстве предусмотрено создать новый Общественный совет.
Согласно сообщению природоохранного ведомства, Общественный совет при министре будет являться независимой консультативной структурой, координирующей участие общественности в разработке природоохранной политики и конкретных проектов. Совет будет действовать на общественных началах.
На основе заявленных предложений и мнений со стороны экологов и природоохранных организаций, министр объявил о старте формирования состава Общественного совета. По его словам, члены Совета должны принимать активное и действенное участие в выявлении проблем экологической сферы, разработке программ по их решению, дорожных карт, разработке политики, направленной на развитие сферы, выступать с профессиональными заключениями и предложениями по различным вопросам, сотрудничать с различными общественными организациями, а при необходимости, вовлекать соответствующих специалистов.
Заявки на членство в Совете можно подать до 25 января на электронный адрес press@env.am, указав в заголовке <Общественный совет". Для получения дополнительной информации об порядке подачи заявки можно найти на сайте Министерства или позвонить на номер 011 818 503.
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|Александр Искандарян: Карабахская проблема никуда не делась
|И.Краснов: Дальнейшее развитие рабочих связей прокуроров будет способствовать упрочению стабильности в Закавказском регионе
|Мгер Григорян с армянской стороны возглавит рабочую группу по разблокированию коммуникаций в регионе
|Представлен график чартерных рейсов из Москвы в Ереван
|Банк ВТБ (Армения) профинансировал компанию «Тойота Ереван»
|Председатель КНР пожелал президенту Армении скорейшего выздоровления
|Задержан гражданин, протаранивший ворота КПП административного комплекса Министерства обороны Армении
|Народному артисту Рубену Матевосяну - 80
|Генеральный прокурор Армении с рабочим визитом посетил Москву
|Война с хачкарами продолжается: ВС Азербайджана вновь осквернили армянские памятники в Гадрудском районе Арцаха
|СК: Уголовное дело, возбужденное по факту смерти экс-главы СНБ Армении Георгия Кутояна, приостановлено
|При министре окружающей среды будет сформирован новый Общественный совет
|ПА: Суд Милана приговорил экс-члена ПАСЕ Луку Волонте к 4 годам лишения свободы за получения взяток от руководства Азербайджана
|Комитет государственных доходов намерен создать мониторинговый центр по контролю игровой сферы
|Арман Татоян: Заявления омбудсмена Азербайджана мало чем отличаются от заявлений Минобороны этой страны
|Защитник прав человека: В результате демаркации границ под угрозой оказался не только аэропорт, но и сам город Капан
|Татоян: Азербайджан настолько исказил ситуацию с пленными, что потребовалось вмешательство омбудсмена
|Замминистра: По причине боевых действий энергосистема Нагорного Карабаха недосчиталась 112,5 МВт установленных мощностей
|Министр: Правительство Арцаха начинает первый этап программы обеспечения жильем граждан, потерявших свою недвижимость в результате войны
|Эксперт: У вакцинированных российской вакциной Sputnik V в Армении осложнений не наблюдается
|Омбудсмен: Если на участке дорог, находящихся под контролем Азербайджана, произойдет ДТП или преступление, непонятно кто займется следственными действиями
|Депутат: Повестка врага продолжает превалировать при решении карабахского вопроса
|Механический подход демаркации границ между Арменией и Азербайджаном поделил дом жителя села Шурнух на две части
|Эдмон Марукян: Решение вопроса, связанного с возвращением наших военнопленных домой, вновь повисло в воздухе
|За минувшие сутки в Армении выявлено 355 новых случаев заражения коронавирусом
|Пашинян назвал немаловажными результаты трехсторонней встречи с Алиевым и Путиным
|Путин рассчитывает на достижение договоренностей по всем проблемам, связанным с Карабахом
|Путин, Пашинян и Алиев приняли совместное заявление по итогам сегодняшней встречи
|Начальник Полиции Армении назначен заместителем министра обороны
|Владимир Путин провел отдельную встречу с главой Азербаджана
|Лидеры России, Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением перед прессой
|В Армении карантин продлен еще на 6 месяцев
|Армения вновь оказалась в <красном списке> Министерства здравоохранения Украины
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Родители пропавших без вести военнослужащих собрались у здания ГВСУ
|Софья Овсепян рассказала, почему она решила покинуть фракцию "Мой шаг"
|В. Путин: Во всех своих действиях по Карабаху Россия следовала принципам Минской группы ОБСЕ
|Путин при встрече поочередно обнял Алиева и Пашиняна, те поздоровались друг с другом
|В.Путин: договоренности по Карабаху последовательно реализуются
|ПА: Азербайджан пытается "продать" военнопленных армянской стороне по более высокой цене
|Ара Абрамян: Языком угроз Алиев может запугать только свой народ
|Ани Самсонян: Внеочередные парламентские выборы сейчас не стоят в повестке дня партии <Просвещенная Армения>
|Останки еще 14 человек обнаружены в районе Зангилана
|Депутат от езидской общины Армении предложил в последнюю субботу сентября праздновать день нацменьшинств
|Президент Армении заговорил о необходимости построения Четвертой Республики
|Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
|Горбачев рассказал, каким должно быть решение конфликта в Карабахе
|Вице-спикер Лена Назарян стала членом парламентской комиссии по правам человека
|Арман Татоян: Азербайджан намеренно политизирует вопрос, связанный с армянскими пленными
|В Армении водитель автомобиля решил проскочить перед поездом и застрял на путях
|За минувшие сутки в Армении выявлено 157 новых случаев заражения коронавирусом
|Кортежу главы армянского правительства удалось добраться до аэропорта "Звартноц"
|Путин и Макрон обсудили вопросы, связанные с предстоящей в Москве трёхсторонней встречей лидеров России, Азербайджана и Армении
|Владимир Путин провел совещание по Карабаху
|Обнародована повестка визита Пашиняна в Москву
|Состоялись встречи делегации Tуркменистана с руководством Aфганистана
|МИД РА: Решительно осуждаем инициированное Азербайджаном уголовное преследование против армянских военнопленных
|Состоялась встреча глав служб безопасности Армении и Азербайджана
|Глава САР Николу Пашиняну: Армянская община России ждёт Вашей отставки, а не приезда в Москву
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