Вторник, 12 Января 2021 16:13

АрмИнфо. Решением министра окружающей среды Армении Романоса Петросяна, при ведомстве предусмотрено создать новый Общественный совет.

Согласно сообщению природоохранного ведомства, Общественный совет при министре будет являться независимой консультативной структурой, координирующей участие общественности в разработке природоохранной политики и конкретных проектов. Совет будет действовать на общественных началах.

На основе заявленных предложений и мнений со стороны экологов и природоохранных организаций, министр объявил о старте формирования состава Общественного совета. По его словам, члены Совета должны принимать активное и действенное участие в выявлении проблем экологической сферы, разработке программ по их решению, дорожных карт, разработке политики, направленной на развитие сферы, выступать с профессиональными заключениями и предложениями по различным вопросам, сотрудничать с различными общественными организациями, а при необходимости, вовлекать соответствующих специалистов.

Заявки на членство в Совете можно подать до 25 января на электронный адрес press@env.am, указав в заголовке <Общественный совет". Для получения дополнительной информации об порядке подачи заявки можно найти на сайте Министерства или позвонить на номер 011 818 503.