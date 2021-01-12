Вторник, 12 Января 2021 16:10

АрмИнфо. Глава партии и одноименной фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что суд Милана признал экс-члена ПАСЕ Луку Волонте виновным в получении взятки в размере 0,5 млн. евро за блокировку доклада о политзаключенных в Азербайджане.

Депутат напомнил, что в ПАСЕ в свое время разгорелся коррупционный скандал, связанный с тем, что некоторых делегатов заподозрили в получении взяток от руководства Азербайджана за продвижение их интересов в структуре.

<Армянские делегаты не раз поднимали данный вопрос в ходе заседаний ПАСЕ и наконец, справедливость восторжествовала. Лука Волонте приговорен к 4 годам лишения свободы>, - написал Марукян.

Отметим, что в 2017 году разгорелся скандал в ПАСЕ, получивший название <азербайджанский ландромат>. Согласно выплывшим на поверхность фактам, Азербайджан с помощью фиктивных компаний в Великобритании отмыл 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике.

Коррупционные метастазы Азербайджана не обошли даже "Юнеско". На днях подал в отставку главный секретарь организации, так как ее супруг был замешан в этом коррупционном скандале. Даже CNN попал в водоворот азербайджанских коррупционных интриг.