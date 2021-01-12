Вторник, 12 Января 2021 16:09

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) намерен создать мониторинговый центр по контролю игровой сферы. Об этом сообщает пресс-служба КГД.

Согласно источнику, Комитет намерен усовершенствовать инструменты контроля за игорными домами и организаторами онлайн-игр.

Вместе с тем отмечено, что в рамках стратегической программы развития и администрирования, КГД в сотрудничестве с зарубежными экспертами разрабатывает дорожную карту цифровизации игровой сферы в соответствии с международными стандартами.

Сообщается, что игровое оборудование и интерактивные площадки всех организаторов, действующих на территории Армении, будут объединены на одном сервере в локальной сети и присоединены к мониторинговому центру. На этом сервере в режиме реального времени будут записываться все ставки и выигрыши.

В этой связи, как отметили в КГД, разрабатывается законодательный пакет поправок в законодательные акты по определению обязательных требований к оборудованию и программному обеспечению игрового бизнеса.