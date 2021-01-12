Вторник, 12 Января 2021 14:14

АрмИнфо. В Армении у вакцинированных российской вакциной Sputnik V осложнений не наблюдается. Об этом 12 января на пресс-конференции заявила заместитель генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА, руководитель Национальной программы иммунизации Гаяне Саакян.

По ее словам, вакцинированы 15 человек, в том числе, министр здравоохранения, другие специалисты и сама Саакян. Осложнений после

вакцинации не зарегистрировано. Не наблюдается даже самой часто встречающейся реакции - покраснения и локальной боли в месте укола. Первые клинические испытания вакцины Sputnik V показали, что первая доза ее эффективности оценивается в 91,4%, после второй - 94%. Вакцина в основном предотвращает летальность и тяжелые клинические проявления. "Человек может быть инфицирован или иметь легкое клиническое течение, но это не означает, что вакцина неэффективна", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что планируется вакцинировать 10% населения Армении. К концу января будут получены вакцины для групп риска. Сейчас ведутся переговоры по вакцинам "Спутник-V", Pfizer / BioNTech, Moderna и Astrazeneca, поскольку их эффективность и безопасность уже доказаны исследованиями.

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время в Армении наблюдается относительная стабилизация ситуации с COVID-19, происходит снижение заболеваемости. Однако с учетом новогодних каникул и возобновлением учебного процесса не исключена некоторая активизация заболеваемости. По словам Саакян, чаще всего случаи заражения коронавирусом регистрируются у лиц в возрасте 55-60 лет. Смертность от инфекции равна 1,8%. Гаяне Саакян также отметила, что в Армении имеется большое количество тестов на коронавирус, и с этим проблем нет.